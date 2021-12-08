Названа опасность неиспользуемых банковских карт

Обладание так называемыми «мертвыми» банковскими картами (которыми человек не пользуется) может привести к нежелательным комиссиям, навязыванию услуг и рискам утечки данных. Такие опасности назвала РИА Новости руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Екатерина Семерикова.

За некоторые из таких карт может сниматься комиссия, о которой клиент не знал или забыл. Часто одним из условий бесплатного обслуживания является минимальная сумма транзакций по карте, которые нужно совершить в течение определенного периода. Клиенты, которые ранее использовали карту как зарплатный проект с автоматическим бесплатным обслуживанием, теряют эту привилегию, переходя на другой, отметила Семерикова.

Эксперт также напомнила, что мошенники могут получать доступ к личным данным человека, даже если он забыл, что является клиентом банка, и не пользуется услугами финансовой организации.

Ранее генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин назвал опасность зарплатных карт. Банк может подключить держателю такой карты услугу овердрафта, которая позволяет списывать со счета больше денег, чем на нем есть, то есть уходить в минус по карте.