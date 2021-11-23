Названа опасность зарплатных карт

Банк может подключить держателю зарплатной карты услугу овердрафта. Такую опасность назвал РИА Новости генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Овердрафт — услуга, которая позволяет списывать с счета больше денег, чем на нем есть, то есть уходить в минус по карте. «По сути, это отмирающий вид кредитования физических лиц, уступающий свою нишу кредитным картам. Основным каналом его продвижения являются так называемые зарплатные проекты, когда банк при выпуске зарплатных карт устанавливает по ним лимит овердрафта», — отметил эксперт.

При оформлении дебетовой карты Лагуткин посоветовал обращать внимание на сам факт установления лимита овердрафта и на его сумму. Если человек узнал о функции овердрафта уже после начисления задолженности, то нужно обратиться в банк и заблокировать (обнулить) лимит овердрафта, оплатив при этом задолженную сумму.

Он также сказал, что можно попросить банк реструктуризировать задолженность, если не получается сразу погасить весь долг.

Ранее сообщалось, что российские банки в августе увеличили средний лимит по дебетовым картам с овердрафтом. Средний лимит овердрафта достиг максимума за три года — 48,9 тысячи рублей.