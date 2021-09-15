Банки дали россиянам больше возможностей уходить в минус по картам

Российские банки в августе увеличили средний лимит по дебетовым картам с овердрафтом — сумму, которую можно потратить, если закончились собственные средства на счете, пишет РБК со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

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Средний лимит овердрафта достиг максимума за три года — 48,9 тысячи рублей. В августе россиянам выдали 21,9 тысячи карт с возможностью ухода в минус, совокупный лимит по ним превысил один миллиард рублей, что на 17,5 процента больше, чем в июле.

Всего в обращении, по данным на 1 августа, находится около 600 тысяч карт с овердрафтом с совокупным лимитом в 12,4 миллиарда рублей. Подобные карты в России выпускают десять банков. Эксперты отмечают, что возможность потратить больше денег, чем есть на счету, — бонус, которым пользуются немногие. Стоимость обслуживания такого кредита выше, чем по кредитной карте, из-за отсутствия льготного периода.

При выборе кредитной карты нужно обращать внимание на срок льготного беспроцентного периода, стоимость обслуживания карты, размер предлагаемого лимита и доступные бонусы и кешбэки. Такие советы ранее дал менеджер по кредитным продуктам «Сравни.ру» Владимир Сляднев.