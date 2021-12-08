Выступающая против «Северного потока-2» Бербок назначена главой МИД Германии

Глава партии «Союз90/Зеленые» Анналена Бербок назначена министром иностранных дел Германии. Соответствующее назначение произвел президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Трансляция опубликована на YouTube-канале WELT.

Как представитель «Зеленых» новая глава МИД выступает за отказ от угольной энергетики и развитие возобновляемых источников энергии. РИА Новости указывает, что Бербок также выступает против строительства газопровода «Северного потока-2» и обвиняет Москву в «шантаже» с использованием цен на газ.

Главу социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца официально избрали новым канцлером страны. Он получил большинство голосов в свою пользу среди депутатов нижней палаты парламента (395 их 736).

СДПГ удалось окончательно подписать договор о создании коалиции с партиями «Союз90/Зеленые» и Свободной демократической партией (СвПД) 24 ноября.