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Многообещающие исследования рака оказались невоспроизводимыми

Ученые Калифорнийского университета раскритиковали многие результаты исследования рака

Фото: Shutterstock

Ученые Калифорнийского университета выяснили, что многие эксперименты, которые рассматривались как многообещающие достижения и стали основой для поиска лекарств от рака, не воспроизводятся. Из полусотни отобранных научных экспериментов около половины не удалось подтвердить. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В рамках проекта специалисты попытались воспроизвести исследования, которые были опубликованы в крупных научных изданиях, таких как Cell, Science и Nature, в 2010-2012 годах. Оказалось, что 54 процента результатов не соответствовали статистическим критериям воспроизводимости.

Например, среди исследований, которые не удалось подтвердить, была работа, которая показала, что определенные кишечные бактерии связаны с раком толстой кишки у людей. Другая статья была посвящена препарату, уменьшающему опухоль молочной железы у мышей.

Стоит отметить, что критериям воспроизводимости также не соответствовали результаты тестирования на мышах потенциального лекарства от рака простаты. Однако авторы работы утверждают, что ее подтвердили другие научные группы, и соединение в настоящее время уже проходит клиническое исследование на людях. Кроме того, результаты проверки воспроизводимости подвергают критике лишь первые этапы поиска методов лечения рака, а не уже существующие способы лечения.

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Александр Еникеев
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