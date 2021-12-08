Суд отклонил иск Земфиры к Евгению Гришковцу

Останкинский суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры к писателю Евгению Гришковцу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что артистка требовала от автора компенсации в размере более 1,5 миллиона рублей за высказывания о ее альбоме «Бордерлайн» в эфире телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов). «Решением Останкинского районного суда Москвы отказано в удовлетворении исковых требований Рамазановой З. Т. к Гришковцу Е. В.», — уточнили в Останкинском суде Москвы.

В июне этого года Земфира обратилась в суд с иском о защите достоинства и чести. По ее мнению, высказывания Гришковца «носили порочащий характер», а также негативно повлияли на ее репутацию. Она потребовала признать слова автора не соответствующими действительности и обязать его опровергнуть их.

Изначально певица подавала данный иск в Центральный районный суд Калининграда. Однако заявление вернули в связи с неподсудностью этому суду.