Земфира подала иск против назвавшего ее наркоманкой Гришковца

Певица Земфира подала иск против писателя Евгения Гришковца, назвавшего ее наркоманкой. Об этом сообщает канал «Дождь», привлеченный в качестве третьего лица.

Уточняется, что артистка требует 1,5 миллиона рублей. Поводом для ее обращения в суд послужил эфир программы «Би Коз» — в нем Гришковец высказался по поводу последнего альбома исполнительницы «Бордерлайн». «Когда человек позволяет себе все, когда решает вопрос "я могу сделать все", я могу вытащить из себя все, что угодно, все без исключения: все мои наркотические кошмары и весь свой наркотический эгоизм и выложить его тем людям, которые восемь лет ждали хоть чего-нибудь», — заявил писатель. Он добавил, что Земфира записывает «наркоманские песни», поскольку она наркоманка.

В иске, поданном певицей, говорится, что слова Гришковца «носят порочащий характер». В документе указывается, что они негативно отразились на репутации артистки, которая начала страдать от бессонницы и нервных срывов. Земфира также потребовала от Гришковца опровергнуть все сказанное в эфире «Дождя».