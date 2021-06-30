Суд вернул Земфире исковое заявление против Евгения Гришковца

Центральный районный суд Калининграда вернул российской певице Земфире исковое заявление о взыскании с писателя Евгения Гришковца 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

В учреждении отметили, что возврат заявления был связан с неподсудностью Центральному районному суду. Истцу разъяснили, что дело может быть рассмотрено в Ленинградском районном суде Калининграда, так как ответчик проживает в этом районе города.

Поводом для обращения исполнительницы в инстанцию послужило недавнее высказывание Гришковца по поводу последнего альбома Земфиры «Бордерлайн» в эфире программы «Би Коз» на телеканале «Дождь». Он назвал певицу «наркоманкой», а ее песни — «наркоманскими».

18 июня стало известно, что Земфира обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства. По ее словам, высказывания Гришковца «носили порочащий характер», а также негативно повлияли на ее репутацию. Она потребовала взыскать с автора 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда, а также признать слова драматурга не соответствующими действительности и обязать его опровергнуть их.

Гришковец позже заявил, что сожалеет о своих словах. В своем видеообращении он также подчеркнул, что его высказывания о Земфире в эфире «Дождя» были неосмысленными и спонтанными. Однако иск российской певицы Земфиры к писателю все равно был передан в калининградский суд.