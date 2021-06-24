Иск Земфиры к Евгению Гришковцу поступил в суд

В Центральный районный суд Калининграда поступил иск российской певицы Земфиры к писателю Евгению Гришковцу. О регистрации заявления сообщает Znak.com со ссылкой на соответствующую инстанцию.

Исполнительница требует от автора 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда за высказывания по поводу ее творчества и опровержения. Поводом для ее обращения в суд послужил эфир программы «Би Коз» на телеканале «Дождь», в котором Гришковец высказался по поводу последнего альбома Земфиры «Бордерлайн». Он назвал певицу «наркоманкой», а ее песни — «наркоманскими».

18 июня сообщалось, что Земфира обратилась в суд с иском о защите достоинства и чести. По ее мнению, высказывания Гришковца «носили порочащий характер», а также негативно повлияли на ее репутацию. Она потребовала признать слова автора не соответствующими действительности и обязать его опровергнуть их.

Гришковец позже заявил, что сожалеет о сказанном про Земфиру. В своем видеообращении он также подчеркнул, что его высказывание в эфире «Дождя» было неосмысленным и спонтанным.