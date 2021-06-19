Гришковец извинился перед Земфирой после иска на 1,5 миллиона рублей

Писатель Евгений Гришковец извинился перед певицей Земфирой за высказывания об ее альбоме «Бордерлайн» в программе «Би Коз» на «Дожде», после которого артистка подала иск на 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает телеканал, опубликовавший видео с извинениями.

По словам Гришковца, его высказывание случилось в прямом эфире «Дождя». Ведущий передачи Максим Козырев не согласился с ним, и дискуссия «придала жару».

«Я пожалел о своем высказывании еще в процессе разговора. Пожалел не по причине опасений юридических последствий и скандала. Я пожалел, что был категоричен, груб, позволил себе гнев/ (...) Я пожалел и жалею о том, что мои слова послужили причиной переживаний и душевных мук самой Земфиры и ее преданных поклонников», — добавил он.

Гришковец добавил, что иск от Земфиры вызвал у него изумление и он не ожидал таких действий. При этом он отказался говорить о причинах своего высказывания.

18 июня стало известно, что Земфира подала иск на 1,5 миллиона рублей против Гришковца после того, как он в эфире «Дождя» заявил, что она записывает «наркоманские песни», поскольку она наркоманка. Согласно иску, слова писателя носят порочащий характер и негативно отразились на репутации певицы, которая начала страдать от бессонницы и нервных срывов. Земфира потребовала от Гришковца опровергнуть его высказывание.