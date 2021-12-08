Россия впервые в истории обошла Швейцарию по экспорту шоколада

Россия впервые в истории обогнала Швейцарию в мировом рейтинге экспортеров шоколада, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на отчеты ITC Trademap и UN Comtrade.

«По итогам сентября 2021 года Россия вошла в десятку стран по объему экспортной выручки в годовом выражении и обошла Швейцарию», — говорится в сообщении. По результатам первого месяца осени отечественный экспорт этой продукции в годовом выражении составил 838 миллионов долларов (почти 61 миллиард рублей), тогда как у Швейцарии за этот период — 819 миллионов (62,1 миллиарда рублей). В 2020 году Россия занимала 11-е место в мировом рейтинге. Объем экспорта составил 295,7 тысяч тонн на сумму 729,2 миллиона долларов (примерно 54 миллиарда рублей).

В октябре сообщалось, что ограничение поставок шоколадных батончиков Bounty станет стимулом для российских производителей конфет занять освободившуюся нишу. Бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко пообещал найти замену среди отечественных производителей.