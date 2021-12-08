Европе предрекли вал судебных исков из-за изменения климата

Жители Европы начали жаловаться в суды на изменения климата, заявил избранный судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от России Михаил Лобов в ходе экологического семинара Верховного суда РФ. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Лобова, ЕСПЧ уже вынес около 300 решений в области экологии. Жалобы касаются климатических изменений, которые происходят на планете из-за деятельности индустриальных предприятий, указал судья. Он привел пример подобного иска: португальские активисты выступили против 33 государств, которые якобы не выполнили обязательств по сокращению эмиссии газов, усугубляющих парниковый эффект.

ЕСПЧ признал эту «революционную» жалобу допустимой, отметил Лобов. Пока дело находится на рассмотрении суда, решение еще не вынесено. Судья предрек вал подобных исков. «Очевидно, что таких жалоб будет больше», — заявил он, добавив, что ЕСПЧ и национальным судам предстоит решить нелегкую задачу по урегулированию споров, связанных с вредом окружающей среде.

Ранее, в октябре, президент США Джо Байден связал ураган «Ида», который обрушился на страну в августе, с глобальным потеплением. Глава государства оценил ущерб от климатических изменений в 100 миллиардов долларов.