Президент США Джо Байден на выступлении в штате Нью-Джерси высказался о влиянии глобального потепления на экономику Штатов, передает ТАСС.

Байден оценил ущерб от глобального потепления в 2021 году в 100 миллиардов долларов. Он напомнил, что в сентябре приезжал в Нью-Джерси, пострадавший от последствий урагана «Ида». Стихийное бедствие американский лидер связал с изменением климата.

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«Только в этом году глобальное потепление нанесло нам ущерб на сумму более одного триллиона, простите, 100 миллиардов долларов», — подчеркнул Байден.

По словам президента США, федеральное правительство одобрило заявления о предоставлении помощи примерно от 30 тысяч жителей Нью-Джерси и выделило 150 миллионов долларов на ремонт, замену и помощь в аренде жилья и другие нужды. «В период с 2010 по 2020 год в этом штате произошло 24 экстремальных погодных явления», — добавил он.

Ранее стало известно, что США решили вдвое увеличить траты на спасение планеты. Штаты увеличат объем помощи развивающимся странам в борьбе с климатической катастрофой.

Ураган четвертой категории «Ида» пришел в штат Луизиана 29 августа, в результате чего более миллиона потребителей остались без электроснабжения. Отголоски стихийного бедствия вызвали проливные дожди и наводнения в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания.