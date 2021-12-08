Песков ответил на слова Нуланд о воссоздании Путиным Советского Союза

Воссоздание СССР в современных условиях невозможно. Так на слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что российский президент Владимир Путин намерен воссоздать Советский Союз, ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, Нуланд знает, что на пространстве бывшего СССР давно появились интеграционные процессы с разной скоростью развития. Среди них Содружество Независимых Государств и более продвинутые организации по интеграции, например, ЕАЭС, и еще более продвинутые союзные структуры, такие как Союзное государство России и Белоруссии. Однако они не являются попыткой реинкарнации Советского Союза, уточнил Песков.

Ранее Нуланд заявила о том, что Вашингтон опасается воссоздания СССР российским лидером Владимиром Путиным. Помимо этого, она в очередной раз предостерегла Россию от «вторжения на Украину» и подчеркнула, что противостояние с украинской армией будет стоить «большой крови».