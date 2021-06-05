Президент России Владимир Путин нашел похожие проблемы у США и СССР, а также высказал мнение, что Соединенные Штаты идут по пути Советского Союза. Его слова передает ТАСС.

«Вы знаете, в чем проблема, я вам расскажу как бывший гражданин бывшего Советского Союза. В чем проблема империй — им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки. Этих купим, этих напугаем, с этими договоримся, этим дадим бусы, этим погрозим военными кораблями», — поделился он.

По словам Путина, таким странам кажется, что эти действия помогут все решить. Однако при этом количество проблем только увеличивается, и наступает момент, когда справиться с ними уже нельзя. «И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза», — заключил президент.

В январе похожее заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Он предположил, что в ближайшие 20 лет США ждет достаточно серьезная экономическая катастрофа, которая может привести к распаду государства по сценарию СССР.