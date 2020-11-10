Описаны отличия пропаганды США и СССР

Пропаганда в кино СССР времен холодной войны была «более честной», чем в голливудских картинах. В советских фильмах стереотипизации подвергались не все американцы, а только те, кто, по мнению партийного руководства, отвечал за разложение общественной морали. Об отличиях советской кинопропаганды от американской «Ленте.ру» рассказал специалист по истории советской пропаганды, кандидат филологических наук, старший преподаватель факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Игорь Говряков.

«Американские киношники не разделяли советских людей на хороших и плохих русских. Шаржированными выходили практически все персонажи советского происхождения. Поэтому что советский партийный функционер, мечтающий пройтись по окровавленным трупам американских детей, что простой советский механик, не просыхающий от водки и греющий за пазухой "калаш" в послевоенном американском кино США — почти штамп», — отметил эксперт.

В качестве примеров он привел такие американские фильмы, как «Вторжение в США», «Красный рассвет», «Рэмбо 2» и «Рэмбо 3», «Рокки 4» и «Красный скорпион». Эти и другие картины стали одной из главных причин возникновения устойчивого мифа о «плохих русских» в США. Примеры советских аналогов — картины «Акваланги на дне», «Тайна двух океанов» и «Над Тиссой».

Говряков подчеркнул, что любая пропаганда — как советская, так и американская, — ставила перед собой две задачи: демонизацию и высмеивание представителей других народов. Режиссеры стремились «выставить целую страну и ее жителей ужасными и одновременно уморительными». Однако в СССР, по его словам, простых американцев высмеивали редко, хоть и подозревали в каждом иностранце шпиона.

«В целом и СССР, и США играли в пропаганду по одним и тем же правилам», — заключил Говряков.