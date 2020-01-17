Чиновник процитировал Геббельса в официальной речи и объяснился

Секретарь по вопросам культуры Бразилии Роберту Алвим объяснился после того, как процитировал рейхсминистра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса в выпущенном его ведомством официальном видео. Об этом в четверг, 16 января, сообщает газета O Globo.

В ролике Алвим представил планы правительства Бразилии по поддержке искусства в 2020 году. По его словам, власть хочет видеть местное искусство патриотическим, отстаивающим семейные ценности, обращенным к богу и преисполненным веры.

«Бразильское искусство грядущего десятилетия будет героическим и национальным, оно будет наделено способностью вызывать сильные чувства и следовать насущным устремлениям нашего народа — или оно будет ничтожным», — произнес Алвим в своей речи.

Как сообщает издание, в этом высказывании читается парафраз цитаты Йозефа Геббельса из его речи 1933 года: «Германское искусство грядущих десятилетий будет героическим, проникнутым стальной романтикой, лишенным всякой сентиментальности, оно будет национальным и патетическим — или оно будет ничтожным».

Кроме того, видео с речью Алвима было частично озвучено отрывком из оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин». Музыка Вагнера часто звучала на официальных мероприятиях в Германии времен нацизма. Также известна любовь Адольфа Гитлера к операм этого композитора, в которых вождь нацистского режима видел воплощение германского духа.

После публикаций, обративших внимание на эту цитату, Алвим прокомментировал свое выступление в Facebook, заявив, что все совпадения случайны, но он не отказывается от своих слов. По мнению чиновника, эта фраза идеально передает то, какой бразильская власть хочет видеть культуру республики.

Роберту Алвим — бразильский театральный режиссер, с 2006 по 2019 годы возглавлявший созданный им театр «Клуб Нуар» в Сан-Паулу. В ноябре 2019-го он заступил на должность госсекретаря по культуре при министерстве туризма страны. Отдельного министерства культуры в Бразилии нет.

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