Создатели запрещенного в России фильма «Дау» решили судиться с Минкультом

Киностудия Phenomen Films подала в Арбитражный суд на Министерство культуры России за частичный отказ в прокатном удостоверении фильму «Дау» режиссера Ильи Хржановского. Об этом сообщает «Интерфакс».

Создатели фильма считают необоснованными обвинения в пропаганде порнографии, а также ссылаются на конституционное право на свободу литературного, художественного, технического и других видов творчества. В связи с этим студия требует признать решение Минкульта незаконным.

29 января «Дау. Наташа» вошел в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля.

В ноябре 2019 года стало известно, что Министерство культуры России решило не выдавать прокатное удостоверение многосерийной картине «Дау». Отказ был связан с тем, что в работе, посвященной советскому физику и лауреату Нобелевской премии Льву Ландау, обнаружили материалы, пропагандирующие порнографию. Фильм «Дау. Наташа», который стал одной из частей проекта, содержит сцену изнасилования в отделе КГБ.

Позднее Илья Хржановский обратился к занимавшему тогда пост министра культуры России Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям его картины. Он напомнил, что над «Дау» работали известные культурные деятели, в числе которых дирижер Теодор Курентзис, лауреат Нобелевской премии физик Дэвид Гросс и художница Марина Абрамович. Режиссер пояснил, что вряд ли такие персоны согласились бы заниматься озвучиванием порнофильмов.

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