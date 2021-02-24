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В Госдуме предрекли США распад через 20 лет по сценарию СССР

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Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В ближайшие 20 лет США ждет достаточно серьезная экономическая катастрофа, которая может привести к распаду государства по сценарию СССР. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Уже об этом идут разговоры, и ряд американских политиков уже предлагает отделить Калифорнию, отделять какие-то еще штаты. Ситуация у них может повторить 1991 год», — предрек Свинцов. Он пояснил, что тогда в Советском Союзе возникли экономические проблемы и внутренние политические разногласия. По его словам, в таком случае «государство превратится в бурлящий котел».

Депутат добавил, что США «своей санкционной борьбой сами себя выдавливают с международного рынка», и это может привести к деградации Америки.

Свинцов также заявил, что правительство США пытается повлиять на общество через мнение крупных компаний, но высасывает поводы из пальца. «Если есть мнения от руководства таких компаний — Microsoft, Google, Facebook, то для мирового сообщества это факт более легитимный», — сказал он, отметив, что США будут использовать любые инструменты, в том числе лживые обвинения.

Так Свинцов ответил на слова президента американской корпорации Microsoft Брэда Смита, который заявил, что российская разведка якобы имеет отношение к масштабной кибератаке в марте 2020 года против американских правительственных ведомств и частных компаний с использованием программного обеспечения Orion компании SolarWinds.

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