В России оценили шансы США повторить участь СССР

США не грозит участь СССР и распад. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, происходящее в США не имеет ничего общего с Советским Союзом, который «распался по причине наших собственных ошибок, особенно в области национальной политики и абсолютно слабой экономики». Сенатор считает, что протесты в Штатах могли быть срежиссированы, чтобы помешать переизбранию действующего президента Дональда Трампа. В таком случае после выборов главы государства, которые должны пройти в ноябре, ситуация нормализуется, добавил он.

Джабаров указал, что причастен к происходящему может быть финансист-миллиардер Джордж Сорос. «То, что у него прекрасно получалось во многих странах — на Ближнем Востоке, на севере Африки, на Украине — он решил апробировать в своей собственной стране, чтобы дестабилизировать ситуацию и ослабить резко позиции Трампа», — отметил сенатор.

Ранее обозреватель французской газеты Le Figaro Николя Бавре предрек США участь Советского Союза из-за политики Трампа. По его словам, она «самоубийственная» и ввергает США в атмосферу гражданской войны. Журналист также отметил, что сейчас страна переживает четыре кризиса одновременно.

В десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.

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