США испугались воссоздания Путиным Советского Союза

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила о том, что США опасаются воссоздания СССР президентом России Владимиром Путиным. Ее слова передает РИА Новости.

«Есть опасения считать, что он в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз, а затем, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше?» — высказалась она.

Нуланд в очередной раз предостерегла Россию от «вторжения на Украину» и отметила, что противостояние с украинской армией будет стоить «большой крови». При этом уровень поддержки России среди украинцев, по ее словам, «достиг исторического максимума в 12 процентов или около того».

В июне Владимир Путин нашел похожие проблемы у США и СССР, а также высказал мнение, что Соединенные Штаты идут по пути Советского Союза. «В чем проблема империй — им кажется, что они такие могущественные», — отметил он. Однако при этом количество проблем только увеличивается, и наступает момент, когда справиться с ними уже нельзя.