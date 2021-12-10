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Захарова высмеяла «разбирающуюся в России» Нуланд

Представитель МИД России Захарова высмеяла замгоссекретаря США Нуланд за ошибку
Начало событий в новости США испугались воссоздания Путиным Советского Союза
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая, говоря о будущем Украины, назвала российские Свердловск и Екатеринбург одновременно существующими городами, она высказалась в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, американский дипломат говорила об этих городах, как-будто они оба существуют в современной России. «Неделю назад до этого откровения Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина. Это же надо так разбираться в России», — высмеяла ошибку коллеги Захарова.

Нуланд ошиблась во время выступления на слушаниях в Сенате в четверг, 9 ноября. Она уточнила, что Киев хочет идти по пути европеизации. «Украина хочет быть больше похожей на Париж и на Берлин, чем на Свердловск или Екатеринбург», — сказала политик.

Свердловск — это прежнее (с 1924 по 1991 год) название города Екатеринбурга.

Ранее Нуланд заявила о том, что США опасаются воссоздания СССР президентом России Владимиром Путиным.

Алия Шарафутдинова
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