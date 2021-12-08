Россияне бросились скупать один вид недвижимости

«Авито»: в 2021 году россияне увеличили спрос на торговые помещения на 8 процентов

Спрос на торговые помещения в России с начала 2021 года увеличился на 8 процентов, передает ТАСС. О том, что многие бросились скупать этот вид недвижимости, свидетельствуют данные сервиса «Авито».

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Как отмечают аналитики, спрос на торговую недвижимость восстанавливается: к началу декабря он оказался на один процент выше, чем в том же месяце 2020-го. Представители «Авито» заявили, что в российских городах растет потребность в небольших магазинах, поэтому часть спроса смещается из деловых центров в спальные районы.

Средняя стоимость торговой недвижимости в России с января текущего года выросла на 33 процента, до 78,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты. Арендные ставки за тот же период увеличились на 18 процентов, до тысячи рублей за квадратный метр в месяц. В Москве соответствующие показатели равны 386,4 тысячи и 3 тысячам рублей.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2021 года объем инвестиций в недвижимость России составил 93 миллиарда рублей (1 миллиард евро) — неизвестные вложили в объекты в разных регионах страны почти на треть больше, чем в том же периоде 2020-го. На торговые объекты инвесторы за июль-сентябрь потратили 5 процентов от общего объема инвестиций (или 4,4 миллиарда рублей).