Иммунолог прокомментировал случаи сыпи у детей с омикрон-штаммом

Иммунолог Крючков: выводы о возможной сыпи у детей с омикрон-штаммом делать пока рано

Случаи сыпи у детей возможны не только на фоне коронавируса, выводы о такой реакции на омикрон-штамм делать пока рано. Так прокомментировал данные врача Дэвида Ллойда иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, сообщают «Известия».

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Ранее британский врач Ллойд заявил, что 15 процентов инфицированных омикрон-штаммом детей сталкиваются с необычной сыпью. Он подчеркнул, что у несовершеннолетних и взрослых разные симптомы COVID-19.

«Может быть, в реальности окажется, что это не так. В реальности окажется, что сыпь бывает у детей в принципе, и не только у детей на фоне ковида. Но это не самый частый симптом, и пока непонятно, с чего вдруг столь высокий процент у детей», — сказал Крючков.

По его словам, нужно подождать данные из стран Европы и Южной Африки. Помимо этого, не стоит уверенно говорить о легкости течения заболевания при новом варианте из-за маленького периода наблюдения и низкого процента инфицированных.

Ранее вирусолог РАН Петр Чумаков назвал омикрон-штамм живой вакциной. Он предположил, что люди, которые будут инфицированы новым штаммом, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам, из-за чего, вероятно, больше не будет новых локдаунов.