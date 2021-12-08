Британские врачи назвали необычный симптом омикрон-штамма у детей

Британский врач Дэвид Ллойд назвал необычный симптом, который может проявляться у заразившихся штаммом омикрон детей. Об этом он сообщил в эфире телеканала Sky News.

Эксперт отметил, что разница между симптомами болезни у взрослых и детей есть. Ллойд добавил, что только у небольшой группы пациентов с COVID-19 всегда фиксировались высыпания, однако, по его словам, «до 15 процентов детей с омикроном сталкиваются с сыпью, необычной сыпью».

«Медики постепенно узнают больше об этом штамме вируса. Давайте надеяться, что этот вариант не так смертоносен, как "дельта", и что мы сможем справиться с ним. Но да, времена тревожные», — резюмировал специалист.

Ранее руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов рассказал о более быстрой пневмонии при омикрон-штамме коронавируса. Как объяснил ученый, омикрон, как и дельта-штамм, более тропен, то есть способен к взаимодействию с эпителием легких — нижних дыхательных путей. Поэтому он быстрее вызывает пневмонию.