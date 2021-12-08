Ученый рассказал о более быстрой пневмонии при омикрон-штамме

Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов рассказал о более быстрой пневмонии при омикрон-штамме коронавируса. Его слова передает газета «Известия».

Как объяснил ученый, омикрон, как и дельта-штамм, более тропен, то есть способен к взаимодействию с эпителием легких — нижних дыхательных путей. Поэтому он быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию. «Это очень тревожно», — констатировал он.

При этом Семенов подчеркнул, что при инфицировании прежними вариантами коронавируса у человека от момента заражения до пневмонии проходило до 10-11 дней. Однако в настоящее время этот период сократился до 3-5 дней.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков предположил, что омикрон-штамм коронавируса может стать живой вакциной, так как у него снижена патогенность. Чумаков объяснил, что люди, которые будут инфицированы новым штаммом, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам.