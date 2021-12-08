Отсудивший крупнейшую компенсацию за расизм работник вновь разочаровался в Tesla

Чернокожий работник завода Tesla Оуэн Диас, отсудивший у компании почти 137 миллионов долларов за расизм, заявил, что она не извлекла уроков из решения суда присяжных, пишет Bloomberg. Оуэн вновь разочаровался в Tesla и призвал суд оставить в силе приговор, который она решила оспорить.

«Если суд не возложит на Tesla полную ответственность за свое поведение, она продолжит вести себя так же предосудительно», — заявил пострадавший работник. По словам Диаса, желание Tesla провести новое судебное разбирательство указывает на то, что она все еще не усвоила полученный урок.

В начале октября суд присяжных обязал Tesla выплатить 53-летнему Диасу 137 миллионов долларов за расовую дискриминацию — 130 миллионов долларов штрафа и 6,9 миллиона долларов за моральный ущерб. Присужденная сумма стала крупнейшей компенсацией в истории США по делу о расовой дискриминации.

Диас пришел работать в Tesla в 2015 году. Он рассказал, что во время работы подвергался расистским насмешкам. Из-за враждебной среды на рабочем месте сотрудник потерял аппетит и сон, а иногда «просто сидел на лестнице и плакал». Адвокат Диаса сообщил, что его подзащитный более 60 раз устно жаловался двум руководителям на то, что коллеги называли его «ниггером».

17 ноября Tesla подала заявление на новое судебное заседание. В компании заявили, что ненавидят и осуждают использование любых расовых оскорблений. Приговор суда присяжных там назвали беспрецедентным и призвали отменить его. Теперь решение остается за судьей, которая может уменьшить размер компенсации.