Tesla поплатится за расизм

Tesla проиграла в суде против чернокожего работника одного из фирменных заводов. Теперь компания должна выплатить Оуэну Диасу почти 137 миллионов долларов. Федеральное жюри присяжных постановило, что среда, в которой он работал, была расово враждебной, передает Bloomberg. Tesla должна выплатить 130 миллионов долларов штрафа и 6,9 миллиона долларов за моральный ущерб.

Диаса наняли в 2015 году через кадровое агентство. Он рассказал, что подвергался расистским насмешкам. Из-за враждебной среды на рабочем месте он потерял аппетит и сон. «Иногда я просто сидел на лестнице и плакал», — признался Диас. Профессор права в Berkeley Law Дэвид Оппенгеймер назвал компенсацию крупнейшей выплатой среди всех дел о расовой дискриминации при трудоустройстве отдельных лиц.

В Tesla после оглашения судебного решения отметили, что проблема расизма в компании преувеличена. Трое свидетелей (все они в отличие от Диаса входят в штат Tesla) подтвердили, что неоднократно слышали обидные высказывания из-за расы. Однако сотрудники добавили, что подобные слова хотя и недопустимы на рабочем месте, но их использовали «по-дружески» и преимущественно коллеги-афроамериканцы.

Юристы считают, что вынесенное решение в отношении Tesla создаст судебный прецедент и побудит активистов бороться за свои права. В то же время против компании был подан коллективный иск с аналогичным обвинением в расизме. Кроме этого, в августе суд впервые обязал Tesla выплатить другому бывшему сотруднику Мелвину Берри один миллион долларов из-за того, что на рабочем месте двое вышестоящих сотрудников называли мужчину «нигером», а из-за систематической травли он вынужден был уволиться.