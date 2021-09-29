Назван процент столкнувшихся с дискриминацией при трудоустройстве россиян

Опрос: почти 40 процентов россиян сталкивались с дискриминацией при устройстве на работу

Почти 40 процентов россиян сталкивались с дискриминацией при трудоустройстве, однако этот показатель снизился при распространении удаленной работу по сравнению с 2018 годом. Такие данные называет исследовательский центр портала Superjob.ru, передает ТАСС.

Так, 65 процентов опрошенных считают, что на рынке труда существует дискриминация по возрасту, но лично с ней сталкивались 39 процентов, причем поровну мужчин и женщин.

Более 40 процентов респондентов заявляют о половой дискриминации, ее чаще ощущали представительницы слабого пола (24 процента против 17). Также 20 процентов россиян отмечают ущемление в зависимости от отсутствия или наличия детей, в основном это женщины (44 процента против 23), и из-за семейного положения (18 процентов).

«За время пандемии COVID-19 обычным явлением стала удаленная работа: результат труда специалиста важнее его возраста, пола и семейного статуса», — указано в исследовании Superjob.

Ранее стало известно, что почти четверть россиян положительно относится к мату на работе, а около 13 процентов признаются, что и сами любят выругаться. Об этом рассказали «Ленте.ру» в компании — разработчике CRM для бизнеса «Мегаплан». Около 40 процентов мат не одобряет, а еще около 35 воспринимает его нейтрально.

