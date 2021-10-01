Сотрудники Безоса пожаловались на «бесчеловечные» условия труда

Бывшие и нынешние сотрудники ракетной компании Blue Origin Джеффа Безоса пожаловались, что в компании процветает сексизм и токсичность в отношении сотрудников, которые осмеливаются противоречить начальству. Кроме того, работники заявили о проблемах с безопасностью и плохих условиях труда, пишет The New York Times со ссылкой на анонимное письмо персонала на сайте Lioness.

В письме, написанном 21 сотрудником Blue Origin и одним специалистом, покинувшим штат, содержатся обвинения в сексуальных домогательствах со стороны руководителей компании. «У бывших и нынешних сотрудников есть опыт, который можно описать только как бесчеловечный, и они боятся возможных последствий, если выступят против самого богатого человека на планете», — указано в заявлении.

В письме также сообщили о проблемах с безопасностью космического корабля New Shepard, на котором Безос и еще три пассажира отправились в космос в июле. «По мнению инженера, который принимал участие в создании этого обращения, Blue Origin повезло, что с космическим кораблем пока ничего не произошло. Многие сотрудники утверждают, что не стали бы летать на аппаратах производства Blue Origin», — рассказали работники в письме.

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Официальные лица компании настаивают на том, чтобы увеличить количество запусков New Shepard и совершать более 40 рейсов в год. Авторы письма отмечают, что есть нехватка персонала, что создает риски для безопасности. Федеральное управление гражданской авиации США заверило, что рассмотрит содержание письма, в том числе все утверждения, касающиеся безопасности.

Возглавлявшая ранее кадровую службу в Blue Origin Александра Абрамс оказалась единственным автором письма, которая выступила публично. Ее уволили из компании в 2019 году. «Нельзя поддерживать атмосферу безопасности, одновременно наполненную страхом. Эти два явления несовместимы», — сказала Абрамс. После публикации письма и выступления Абрамс Blue Origin заявила, что сотрудница была уволена после неоднократных предупреждений о проблемах, связанных с федеральными правилами экспортного контроля. Абрамс утверждает, что никогда не получала никаких предупреждений.

Компания также оспорила обвинения в токсичности и проблемах в сфере безопасности. «Blue Origin не терпит дискриминации или притеснений любого рода. Мы предоставляем сотрудникам множество возможностей, включая круглосуточную анонимную горячую линию, и будем оперативно расследовать любые новые жалобы о некорректном поведении. Мы считаем, что New Shepard — самый безопасный космический аппарат из когда-либо спроектированных и построенных», — подчеркнул представитель фирмы.

Джефф Безос основал Blue Origin в 2000 году. Наряду с космическими предприятиями SpaceX Илона Маска и Virgin Galactic Ричарда Брэнсона, компания стремится снизить затраты на запуск ракет и других аппаратов и открыть доступ в космос частным предприятиям и космическим туристам. В июле Blue Origin уже осуществила успешный запуск космического корабля с пассажирами на борту, среди которых был и основатель Amazon, и планирует еще один полет в октябре.