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SpaceX впервые отправила на орбиту полностью гражданский экипаж

SpaceX отправила на орбиту экипаж, целиком состоящий из непрофессиональных астронавтов
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Фото: Joe Skipper / Reuters

Американская компания SpaceX впервые осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, экипаж которого составляют исключительно гражданские лица, с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США). Трансляция велась на сайте компании.

Ракета-носитель стартовала в 20:02 по местному времени (03:02 16 сентября по московскому) в рамках миссии Inspiration4. Ожидается, что полет продлится около трех суток.

Первый в истории

Нынейшний экипаж Crew Dragon — первый в истории мировой космонавтики, в составе которого нет ни одного профессионального астронавта.

Участниками миссии стали миллиардер Джаред Айзекман, исследовательница Сиан Проктор, помощник врача Хейли Арсенокс и ветеран Военно-воздушных сил (ВВС) США Кристофер Семброски.

Гонка миллиардеров

Бум космического туризма устроили в этом году богатейшие люди планеты. Сразу несколько миллиардеров этим летом отправились на околоземную орбиту в поисках острых ощущений.

Первым космотуристом стал британский миллиардер Ричард Брэнсон. 11 июля он отправился в суборбитальный полет на борту космического корабля VSS Unity производства его собственной компании Virgin Galactic. Он поднялся на высоту 86 километров, что лишь немного не дотягивает границы космоса, установленной Международной авиационной федерацией (100 километров)

Спустя неделю его рекорд побил самый богатый человек планеты, основатель и владелец Blue Origin Джефф Безос. Он преодолел границу космоса и пробыл в невесомости четыре минуты. Полет прошел полностью в автоматическом формате, и экипаж не управлял техникой.

Космотуризм

Владельцы компаний не скрывают, что в их планах теперь — развитие космического туризма. Некоторые из них уже называют стоимость будущих полетов.

450
тысяч долларов
начальная цена полета в космос через компанию Virgin Galactic

В Virgin Galactic полет на орбиту на космоплане Unity оценили в минимум 450 тысяч долларов — это цена, обозначенная на официальном сайте компании. При этом, для клиентов подготовили три предложения: билет на одно место, многоместный пакет для пар, семьи или друзей и полный выкуп рейса.

Аэрокосмическая компания Blue Origin, по словам основателя, продала билеты на полеты в космос почти на 100 миллионов долларов. Официальная продажа билетов началась утром в день полета Безоса. По словам бизнесмена, наблюдался «очень-очень высокий спрос».

Что в России?

Суборбитальным туризмом не прочь заняться и «Роскосмос». Корпорация рассматривает возможность отправить к МКС двух туристов на российском корабле «Союз». Их имена пока не раскрываются, но представить будущих космических туристов планируют на Астронавтическом конгрессе в ОАЭ в октябре.

При этом, полететь на орбиту они смогут только после 2023 года, поскольку до этого все корабли «Роскосмоса» расписаны. По словам заместителя генерального директора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергея Савельева, в конце 2021 и в 2023 году на «Союзах» полетят туристы, оформившие заказ через американскую компанию-оператора Space Adventures. Кому-то из них даже повезет выйти в открытый космос.

В число российских путешественников войдут актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые полетят на Международную космическую станцию (МКС) и за 12 дней снимут фильм «Вызов» прямо на орбите. Старт киноэкспедиции к МКС запланирован на 5 октября на корабле «Союз МС-19» с комплекса Байконур.

В июле актриса показала первые фотографии подготовки к полету. На них можно увидеть саму артистку, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова. Все они одеты в скафандры.

Бесконечные рекорды

Помимо всего прочего, стало известно, что 16 сентября может быть побит 25-летний рекорд по числу одновременно находящихся в космосе людей. По словам историка космонавтики Александра Железнякова, запуск благотворительной миссии SpaceX Inspiration4 на околоземную орбиту привел к тому, что в космосе сейчас одновременно находятся сразу 14 человек из США, Китая, России, Франции и Японии.

Последний раз столько людей в космосе было в 1996 году — лишь на одного космонавта меньше. Из них шесть — на российской орбитальной станции «Мир» и семь — на американском корабле Space Shuttle Endeavour.

Сейчас на МКС находятся семь человек из США, России, Франции и Японии. Кроме того, три тайконавта располагаются на китайской орбитальной станции Tiangong. А также Crew Dragon, на борту которого находятся еще четыре человека.

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