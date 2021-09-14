Внук Королева рассказал о попытке Маска купить российские баллистические ракеты

Внук создателя советской космонавтики Сергея Королева Андрей, с которым основатель SpaceX и Tesla Илон Маск недавно встретился и провел для него экскурсию по SpaceX, рассказал RT об их с сыном визите в США на предприятие миллиардера. В частности о том, как тот 20 лет назад, в начале 2000-х пытался купить у России списанную баллистическую ракету. По его словам, изобретатель на тот момент времени был заинтересован технологическим аспектом создания ракет, а не боевым. Однако будущему предпринимателю, который хотел перенять полезный для себя опыт, тогда дважды отказали, что сподвигло его к созданию и развитию собственных двигателей и ракет-носителей.

Представляете, 30-летний парень из Америки прилетел в Россию, где только недавно был Советский Союз, и говорит: «Слушайте, продайте мне ракету. Ну ядерное оружие, так и быть, можете снять, а вот ракету мне, пожалуйста, отдайте». Ему в ответ: «Ты что, парень, с ума сошел?» И на этом вся история, собственно, закончилась Андрей Королев О попытках Маска купить российскую ракету

Визит Андрея Королева на завод SpaceX

Внук советского конструктора ракет также рассказал о том, как состоялся их первый разговор с Маском и что предшествовало визиту на предприятие SpaceX. Первый их разговор состоялся после запуска Crew Dragon 30 мая 2020 года, когда Королев захотел лично поздравить предпринимателя с успехом. Тогда он передал свое пожелание Маску через НАСА, на которое миллиардер откликнулся и выразил желание побеседовать по телефону.

Мы проговорили двадцать минут, это был очень спокойный, приятный, душевный разговор. Илон — фантастический собеседник. Он задает вопросы, дает возможность ответить, выслушивает ответ. Очень много смеется. Мы, естественно, пригласили его посетить Москву, а он нас, в свою очередь, пригласил посетить SpaceX Андрей Королев О приглашении Илона Маска на его завод в США

Андрей Королев заявил, что в SpaceX их встретили «по-королевски», провели полноценную экскурсию по всем цехам, где они посмотрели сборку двигателя и пилотируемого аппарата Crew Dragon. Российский ученый отметил схожий со своим дедом подход к космическим полетам, кораблям, дизайну и организации всего процесса. «Я думаю, Сергей Павлович был бы рад иметь такого наследника, каким является Илон Маск», — сказал Андрей Королев.

Илон Маск и советская космонавтика

Глава SpaceX известен своим теплым отношениям к российской космонавтике и ее истории. В частности, он неоднократно упоминал имя Сергея Павловича Королева в своих интервью и книгах. Его внук заявил, что Маск всегда говорил, что достижения «Роскосмоса» не были бы такими мощными, если бы корпорация не стояла на плечах титанов, к числу которых он относит и Сергея Королева.

Один из залов корпорации SpaceX называется его именем. Там есть зал «Циолковский», зал «Гагарин», и есть зал «Королев». После нашего телефонного разговора с Илоном он прислал нам в подарок табличку из этого зала Андрей Королев О проявлении уважения Илона Маска к Сергею Королеву

Говоря о различиях между цехами SpaceX и «Роскосмоса», Андрей Королев отметил, что существенных отличий он не видит, однако есть разница в функционировании цехов. По его словам, в России процесс организовывался в старых зданиях, где в одном цеху происходит одно, в другом — другое, а SpaceX создали одно гигантское открытое пространство для работы.

Возможный визит Маска в Россию

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Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пригласил Илона Маска к себе в гости в России, чтобы тот стал «гостем его семьи», на что миллиардер в Twitter поблагодарил российского коллегу за приглашение, а также спросил, какой чай он предпочитает пить. По словам главы «Роскосмоса», он бы хотел обсудить с миллиардером «исследование Вселенной, внеземную жизнь и то, как можно использовать космос для сохранения жизни на Земле».

Кроме того, помимо приглашения к себе домой Рогозин заявлял, что Илона Маска могут пригласить на космодром Восточный после завершения строительства второй очереди. Он добавил, что с Восточного планируют запустить новый пилотируемый корабль «Орел». Первый тестовый полет намечен на декабрь 2023 года.