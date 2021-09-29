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В США доказали расизм на рынке недвижимости

Агентство Freddie Mac доказало проблему расизма при оценке рыночной стоимости жилья в США
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Фото: Rachel Mummey / Reuters

Крупнейшее в США ипотечное агентство Freddie Mac изучило проблему расизма на американском рынке недвижимости и доказало, что дома, которыми владеют темнокожие и латиноамериканцы, оцениваются ниже, чем дома с аналогичными характеристиками, принадлежащие белокожим. Выдержки из исследования приводит Bloomberg.

Эксперты провели анализ свыше 12 миллионов рыночных оценок стоимости жилья с 2015 года. Было установлено, что 12,5 процентов оценок в районах, где преимущественно проживает темнокожее население, оказались ниже контрактной цены (финальной стоимость сделки между продавцом и покупателем дома). Жилье в «латиноамериканских районах» недооценивали в 15,4 процентах случаев. Для сравнения, этот показатель в районах, где преобладает светлокожее население, составил 7,4 процента. Исследовали отметили, что число заниженных оценок увеличивалось по мере уменьшения доли белого населения. Согласно данным Бюро статистики труда США, 96,5 процентов оценщиков принадлежат к европеоидной расе.

Это не единственная работа, подтверждающее расовое неравенство на рынке недвижимости. Но представители индустрии долгое время отрицали проблему, связывая ее с частными случаями предвзятости среди отдельных оценщиков. В ответ на это профессор социологии в Иллинойском университете в Чикаго Джуния Хауэлл заявила, что явление носит системный характер. «Да, индивидуальная предвзятость определенно влияет на эти вещи, но на самом деле это структурная проблема, возникающая у разных оценщиков с разным опытом и в разных округах. Мы видим это неравенство повсюду, что действительно доказывает, что оно глубоко укоренилось в способах и методах оценки», — подытожила она.

Другие недавние исследования показали, что дома в кварталах с темнокожим населением оцениваются ниже на целых 23 процента, чем дома со схожими характеристиками в микрорайонах, где большая часть населения — европеоиды. Расово обусловленный разрыв, как отмечают авторы научной работы, превысил показатели 1980-ых.

Ранее в этом году президент Джо Байден объявил о создании межведомственной целевой группы для решения проблемы неравенства в оценке жилья. Кроме оценки масштабов явления и разработки методов борьбы с ним, группа выявит причины дискриминации.

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