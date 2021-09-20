«Эмми» обвинили в расизме из-за отсутствия темнокожих лауреатов премии

В Лос-Анджелесе завершилась 73-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми», где, несмотря на большое количество темнокожих кандидатов, все главные актерские награды достались белым артистам. Об этом пишет Variety.

В издании подчеркнули, что среди номинантов на различные актерские награды 44 процента составляли люди, принадлежащие к этническим меньшинствам, однако во всех 12 категориях для артистов первого и второго плана победили белокожие звезды телеэкрана.

Недовольные отсутствием темнокожих лауреатов обвинили телепремию в расизме и развернули в Twitter кампанию #EmmysSoWhite по аналогии с протестом #OscarsSoWhite, разгоревшимся в 2016 году после вручения кинопремии «Оскар». Многие интернет-пользователи также возмутились тем, что актер Майкл Кеннет Уильямс («Прослушка», «Когда они нас увидят», «12 лет рабства»), скончавшийся 6 сентября, не получил ни одной посмертной награды.

При этом отмечается, что впервые в истории «Эмми» сразу в двух режиссерских категориях получили женщины: Джессика Хоббс за «Корону» («Лучший драматический сериал») и Люсия Аньелло за «Хитрости» («Лучший комедийный сериал»).

Церемония вручения «Эмми» в 2021 году прошла в режиме онлайн из-за пандемии. Обладателями трофеев за главные роли в комедийных сериалах получили Джин Смарт и Джейсон Судейкис. Звезды сериала «Корона» Джош О'Коннор и Оливия Колман получили награды за ведущие роли в драматическом сериале. Кейт Уинслет удостоилась премии за лучшую женскую роль в мини-сериале. Среди мужчин аналогичную награду получил Юэн Макгрегор.

В этом году приз за лучший драматический сериал получила «Корона». Многосерийный фильм стал лидером по общему числу номинаций, претендовав на награду сразу в 24 категориях. Лучшим комедийным сериалом стал «Тед Лассо», а лучшим мини-сериалом был объявлен «Ход королевы».