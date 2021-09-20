Объявлены лауреаты премии «Эмми»

В Лос-Анджелесе закончилась 73-я церемония вручения премии «Эмми», телевизионного аналога «Оскара». Об этом пишет ТАСС.

В этом году приз за лучший драматический сериал получила «Корона». Всего картина стала лидером по общему числу номинаций, претендовав на награду сразу в 24 категориях. Лучшим комедийным сериалом стал «Тед Лассо», а лучшим мини-сериалом был объявлен «Ход королевы».

Джин Смарт и Джейсон Судейкис стали обладателями премии за главные роли в комедийных сериалах. Звезда сериала «Корона» получили награды за ведущие роли в драматическом сериале. Кейт Уинслет удостоилась премии за лучшую женскую роль в мини-сериале. Среди мужчин аналогичную награду получил Юэн Макгрегор.

Ведущими премии стали американский телеведущий и комик Джимми Киммел и актриса Дженнифер Энистон.

В июле трансгендерную актрису впервые номинировали на кинопремию «Эмми» за главную женскую роль. ЭмДжей Родригес стала кандидаткой в категории «Лучшая женская драматическая роль». Она сыграла Бланку Родригес-Евангелисту в сериале «Поза».