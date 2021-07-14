Трансгендерную актрису впервые номинировали на «Эмми» за главную женскую роль

Трансгендерную актрису впервые номинировали на кинопремию «Эмми» за главную женскую роль. Об этом сообщает Variety.

ЭмДжей Родригес стала кандидаткой в категории «Лучшая женская драматическая роль». Она сыграла Бланку Родригес-Евангелисту в сериале «Поза». Сама артистка назвала свою номинацию огромным шагом для ЛГБТ-сообщества.

«Такой момент открывает и расширяет возможности того, что произойдет в будущем. Я верю, что Академия [телевизионных искусств и наук] дает эту возможность, и их глаза более чем открыты. Да, я действительно верю, что они будут продолжать в том же духе, и чувствую, что мы будем продолжать говорить на эту тему, поощрять это, информировать и обучать людей по всему миру. Это самое главное», — сказала Родригес.

Сериал «Поза» был создан Райаном Мерфи, Брэдом Фэлчаком и Стивеном Кэнелсом. Шоу затрагивает несколько аспектов нью-йорской жизни, включая культуру балов и взлет эпохи Дональда Трампа. Ранее еще один актер «Позы» Билли Портер получил за свою роль премию «Эмми», став первым темнокожим геем, победившем в категории «Главный актер драматического сериала».