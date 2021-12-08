Оценены перспективы блокировки браузера Tor в России

Заблокировать браузер Tor в России можно, однако это требует наличия серьезных технологий у провайдеров интернет-услуг. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил руководитель глобальной штаб-квартиры компании Group-IB в Сингапуре Сергей Никитин, который также раскрыл истинную причину ограничений, введенных Роскомнадзором.

«Технически заблокировать Tor можно, но это требует наличия у провайдеров технологии DPI (Deep Packet Inspection — особая технология проверки сетевых пакетов по их содержимому, которая позволяет регулировать и фильтровать трафик, — прим. "Ленты.ру"). Смысл всех этих блокировок — не заблокировать все, это просто невозможно. Государство пытается серьезно повысить уровень сложности обхода блокировки, чтобы у 95 процентов пользователей работа с браузером Tor вызывала значительные проблемы», — оценил перспективы блокировки Никитин.

Он добавил, что Tor в России чаще всего используют для покупки запрещенных веществ, обхода других блокировок, а также публикации утекших данных. При этом технически браузер отличается от обычных аналогичных программ самим методом соединения.

«Tor — это сеть поверх сети, где каждый участник — некий узел для передачи данных, в том числе от других пользователей. При этом VPN-сервисами пользуется значительно большее число людей, чем браузером Tor, даже и в легальных корпоративных целях», — заключил Никитин.

Тем временем эксперт по информационной безопасности и основатель Telegram-канала Russian OSINT Сергей Рэдхант заявил, что блокировка Tor не доказала свою эффективность в борьбе с преступностью. По его словам, настроить «мосты» может практически любой пользователь, а сама процедура занимает считанные минуты.

О том, что Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту браузера Tor в России, стало известно 8 декабря. Страница сервиса также была внесена в реестр запрещенной информации в РФ. Незадолго до этого о блокировке сообщили сами разработчики браузера, которые также дали пользователям советы по обходу ограничений.