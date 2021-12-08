Украинского журналиста Цимбалюка вызвали на допрос в Москве

Журналиста Цимбалюка вызвали в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды к россиянам

Украинского журналиста Романа Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам. Об этом сообщает Telegram-канал Russia Today со ссылкой на правоохранительные органы.

«Прокуратурой округа рассматривается вопрос о возбуждении в отношении Романа Цимбалюка дел об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.3.1 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что журналист обвиняется в провоцировании вражды и ненависти по отношению к россиянам и российской власти.