Обвиненную в контрабанде наркотиков из-за антидепрессанта россиянку оправдали

В Екатеринбурге суд оправдал обвиненную в контрабанде наркотиков Дарью Беляеву, которая заказала антидепрессанты через интернет, сообщает Znak.

Адвокат Ирина Ручко пояснила, что у ее подзащитной появилось право на реабилитацию.

Россиянке был поставлен диагноз шизотипическое расстройство и депрессия. Препараты, которые были в наличии в городских аптеках, не избавляли девушку от страданий. В связи с этим она летом 2019 года решила заказать разрешенное лекарственное средство «Бупропион» из Польши. Однако жительницу Екатеринбурга задержали, когда она пошла на почту за посылкой.

Эксперты тогда сочли, что бупропион — «продукт формальной замены атома водорода в третьем положении ароматического кольца эфедрона на атом хлора, а также трех атомов водорода метильной группы при атоме азота эфедрона на три одновалентных заместителя», а вот эфедрон в России запрещен.

В ноябре 2019 года сообщалось, что обвинение с Беляевой сняли, но следствие посчитало, что девушка совершила уголовное преступление, «не осознавая своих действий», и ее захотели отправить на принудительное лечение. Сама Беляева тогда отметила, что у нее нет «ни бреда, ни голосов, ни галлюцинаций, ни психоза».

Россиянку активно поддерживали общественники и активисты. Они беспокоились, что за контрабанду наркотиков можно посадить каждого человека, заказывающего лекарственные препараты через интернет.