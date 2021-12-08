Стюардесса показала три образа в униформе и покорила пользователей сети

Стюардесса авиакомпании Emirates продемонстрировала на видео три новых комплекта униформы и покорила пользователей сети. Роликом она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Девушка показала на видео стандартную форму бортпроводниц — удлиненный бежевый жилет, надетый поверх светлой рубашки с коротким рукавом, юбку длиной ниже колена и красные туфли на небольшом каблуке. Позже стюардесса дополнила свой образ пиджаком того же цвета и фирменным красным беретом-таблеткой с белым шарфом.

Второй и третий образ — для холодных направлений. Бортпроводница продемонстрировала тонкий пуховый жилет коричневого цвета. Поверх него девушка надела длинное бежевое шерстяной пальто и украсила наряд небольшой красной кожаной сумкой на коротком ремне.

Пользователи сети восхитились образами стюардессы и поблагодарили ее за видеоролик. «Очень изящно!», «Элегантно», «Вы выглядите очень привлекательно в этой униформе», «Невероятно стильно», «Пальто очень вам идет», «Белый шарф — это шик!», «Вы потрясающе красивая!», — такие комментарии оставили они.

Ранее в декабре стюардесса российской авиакомпании Utair поделилась видео со своей работы и удивила поклонников. Девушка показала, как она проводит предполетный инструктаж пассажиров.