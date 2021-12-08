Внешность российской стюардессы в униформе восхитила иностранцев в сети

Стюардесса российской авиакомпании Utair поделилась видео со своей работы и удивила поклонников. Соответствующий ролик она разместила в своем Instagram-аккаунте.

На опубликованных кадрах видно, как бортпроводница стоит в проходе между рядами самолета и проводит предполетный инструктаж пассажиров. На ней надета традиционная униформа авиаперевозчика — синяя юбка до колен, белая рубашка с коротким рукавом, темно-красный жилет и галстук. На ногах — черные туфли на невысоком каблуке.

Внешность девушки поразила российских и иностранных пользователи сети. «Настоящий профессионал», «Можно хоть сто раз пересматривать!», «Очаровательная красавица», «Невероятная», — восхитились они.

Некоторые поклонники также признавались стюардессе в любви. «Не трать свое время, приезжай ко мне и стань частью моей семьи», «Кажется, я влюбился», — писали юзеры.

Ранее в декабре бортпроводницы различных авиакомпаний перечислили самые странные просьбы богатых и влиятельных пассажиров самолетов, с которыми они встречались за все время своей работы. В частности, стюардесса Qatar Airway вспомнила одного путешественника, который попросил ее налить ему шампанское в рот из бутылки. Другая девушка рассказала, как одна пассажирка начала уговаривать ее выйти замуж за ее сына и переехать к нему в Канаду.