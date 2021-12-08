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В столичном метро ответили на просьбу главы СПЧ убрать вывески для мигрантов

Пресс-служба метро: вывески на фарси и узбекском существенно улучшили работу станций

Фото: АГН «Москва»

В московском метрополитене заявили, что вывески на узбекском и фарси, которые ранее потребовал убрать глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, помогли существенно улучшить работу подземки. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

По данным пресс-службы московского метро, дублирование надписей на станциях «Лесопарковая» и «Прокшино» помогло снизить загруженность вестибюлей на 50 процентов, снизить на 40% очереди в кассы и на 40 процентов уменьшить количество обращений иностранцев в кассы за справочной информацией.

«При этом в метрополитене подчеркнули, что практика перевода справочной и навигационной информации в транспортных объектах с большим числом иностранцев широко распространена в России», — добавили в АГН «Москва».

Ранее глава СПЧ обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой убрать вывески на узбекском и таджикском языках. По его словам, это противоречит политики интеграции мигрантов в российское общество, так как поощряет незнание русского языка приезжими.

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Роман Кирьянов
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