Россиян предупредили о мошенничестве с помощью фейкового сайта Минздрава

Кибермошенники используют страх перед вакцинацией и фейковый сайт Минздрава для кражи денег. Об этом россиян предупредили аналитики Group-IB, которым, как сообщили в компании «Ленте.ру», удалось обнаружить новую масштабную мошенническую кампанию в одной из социальных сетей.

В комментариях к постам в популярных группах-миллионниках преступники публикуют ложные новости о новом штамме коронавируса. К сообщениям они также прикрепляют ссылку на сайт-клон российского Минздрава. Там потенциальные жертвы видят фейковое интервью главы ведомства Михаила Мурашко, в котором утверждается, что новая волна пандемии уничтожит до 80 процентов населения страны, причем первыми якобы погибнут вакцинированные россияне.

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Через несколько секунд пользователь переадресовывается на мошеннический сайт с обещанием участия в розыгрыше или получения крупного денежного перевода, размер которого всегда составляет 237 568 рублей. Жертве предлагают вывести деньги, но для этого просят ввести данные банковской карты.

«Мошенники знают, что страх и паника отлично продвигают любой, даже самый сомнительный контент. В новой схеме злоумышленники решили совместить фейковые вбросы, раздувающие панические настроения, и традиционные фишинговый формы, похищающие данные банковских карт», — рассказал руководитель отдела исследования цифровых рисков DRP Group-IB Яков Кравцов. Он также добавил, что специалисты компании уже обнаружили более 2,6 тысячи подобных комментариев с «сенсационными» заявлениями экспертов и мошенническими ссылками.

Аналитики призвали пользователей социальных сетей критически относиться к подобной информации и проявлять осторожность при переходе по ссылкам с сомнительным содержанием. В частности, стоит обращать внимание на доменное имя ресурса. Вводить конфиденциальные данные и реквизиты банковских карт следует только на проверенных сайтах.

Тем временем выяснилось, что больше половины жителей России (62 процента) сомневаются, что смогут самостоятельно обеспечить неприкосновенность своих персональных данных, и опасаются кибермошенников. Такими данными с «Лентой.ру» поделились в Аналитическом центре НАФИ, эксперты которого также назвали самую уязвимую перед хакерами группу населения.