Названы самые уязвимые перед хакерами жители России

Больше половины жителей России (62 процента) сомневаются, что смогут самостоятельно обеспечить неприкосновенность своих персональных данных, и опасаются кибермошенников. Такими данными с «Лентой.ру» поделились в Аналитическом центре НАФИ, эксперты которого также назвали самую уязвимую перед хакерами группу населения.

Данные проведенного НАФИ опроса показали, что шестеро россиян из десяти страдают от нехватки знаний о том, как безопасно использовать цифровые устройства и технологии. При этом чем старше респонденты, тем выше этот показатель. Например, среди людей, которым еще не исполнилось 34 года, критически себя оценивают меньше половины (45 процентов), зато в самой старшей возрастной группе доля тех, кому не хватает знаний, повышается до 73 процентов для работающих пенсионеров и 75 процентов — для неработающих.

«К сожалению, цифровая грамотность представителей старшего поколения в целом ниже, поэтому они находятся в зоне риска и с наибольшей вероятностью становятся жертвами кибермошенников. Данной группе населения очень важно объяснять и рассказывать, как можно обезопасить свои данные при пользовании цифровыми устройствами и интернетом, причем просвещать нужно скорее не через статьи в интернете, а через буклеты или другие наглядные материалы», — уверена директор направления исследований цифровой экономики Аналитического центра НАФИ Лейсан Баймуратова.

Ранее в декабре россиянам перечислили основные способы защиты от мошенников в соцсетях. Руководитель отдела исследования цифровых рисков DRP компании Group-IB Яков Кравцов отметил, что аккаунты пользователей соцсетей вызывают большой интерес злоумышленников. При этом потерять деньги может даже достаточно бдительный и осведомленный человек.