Россиянам перечислили основные способы защиты от мошенников в соцсетях

Group-IB: для защиты от мошенников нужно размещать о себе минимум сведений в интернете

Чтобы защититься от мошенников, нужно размещать о себе минимум сведений в интернете. Такое мнение озвучил в эфире радио Sputnik руководитель отдела исследования цифровых рисков DRP компании Group-IB Яков Кравцов. Также он перечислил россиянам другие основные способы не стать жертвой киберпреступников в соцсетях.

Кравцов отметил, что аккаунты пользователей соцсетей вызывают большой интерес злоумышленников. При этом потерять деньги может даже достаточно бдительный и осведомленный человек.

«Самый простой прием — это просмотр того, чем вы интересуетесь. После чего мошенники выберут схему, на которую вы с большей вероятностью попадетесь. Если вы, например, любите автомобили и где-то разместили объявление о покупке машины, вполне вероятно, вам поступит “выгодное” предложение с хорошей скидкой», — сказал Кравцов.

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Другой популярный прием — использование вредоносной рекламы, направленной на конкретных пользователей. Такие объявления учитывают круг интересов, возраст и пол потенциальных жертв.

«Нужно включить “режим паранойи”, вплоть до того, чтобы нигде не указывать дату рождения. Не стоит распространяться на широкую аудиторию о своих ближайших планах, например, об отпуске. Потому что злоумышленники работают не только в сети, но и в офлайне. В такой связке они могут доставить много неприятностей обычным пользователям. Лучше максимально закрыть все данные о себе», — уверен Кравцов.

Он также добавил, что частота взломов страниц в социальных сетях вынуждает осторожно относиться даже к просьбам от помощи, поступающим с аккаунтов друзей. Также Кравцов считает важным внимательно относиться к тому, что и кому отправлено от имени самого пользователя.

Тем временем одной из основных причин, по которой россияне становятся жертвами мошенников, было названо использование одного и того же пароля на нескольких платформах. Аналитики Iron Mountain Incorporated выяснили, что так поступают 34 процента пользователей. Еще 27 процентов забывают закрыть свой ноутбук, покидая рабочее место.