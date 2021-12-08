В Германии зафиксировали антирекорд по смертности от коронавируса за сутки

В Германии зафиксировали антирекорд по смертности за сутки от осложнений заболевания, вызванного коронавирусом. Информацию Институт вирусологии имени Роберта Коха публикует ТАСС.

Так, впервые с февраля число умерших пациентов с COVID-19 за 24 часа превысило 500 и составило 527. При этом вирус за день выявили у 69 601 человека. Всего в стране было зарегистрировано более 104 тысяч летальных исходов. Отмечается, что число случаев заражения на 100 тысяч жителей Германии снизилось за неделю.

Ранее стало известно, что в немецком в городе Кенигс-Вустерхаузен 40-летний мужчина убил жену и троих детей в возрасте четырех, восьми и десяти лет. Впоследствии он покончил с собой. Мужчина совершил убийство после того, как работодатель супруги узнал о ее поддельном сертификате о вакцинации. По данным следствия, пара боялась, что у них отберут детей.