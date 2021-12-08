Генпрокурор предложил ограничить замену штрафов на сроки мелким коррупционерам

Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил ограничить применение судебного штрафа к мелким коррупционерам, который освобождает их от наказания и не влечет судимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его словам, замена реальных наказаний на штрафы не влечет для коррупционеров судимости, что дает возможность таким гражданам претендовать на должности государственной и муниципальной службы. «Считаю важным проанализировать данную ситуацию, по ее результатам проработать вопрос о внесении изменений в законодательство, ограничивающих применение данной меры уголовно-правового характера для коррупционеров», — подчеркнул Краснов.