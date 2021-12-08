Объявлены самые непонятные россиянам явления 2021 года

Российское подразделение компании Google подвело итоги 2021 года и объявило десять самых непонятных россиянам явлений, которые жители страны чаще всего вбивали в строку поиска. Анализ на основе запросов поисковика компании показал, что в тройку лидеров вошли симпл-димпл, митинг и поп-ит. Полный список представлен в материалах, имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

Об антистресс-игрушках под названием симпл-димпл россияне пытались узнать чаще всего, а поп-ит занял третье место в рейтинге. Это приспособления для сжимания или нажатия пальцем, которые используют люди с неврологическими расстройствами. Игрушки стали популярны весной 2021 года, когда в социальных сетях о них стали рассказывать дети и подростки.

Слово «митинг» заняло второе место в списке явлений, которые чаще всего гуглили россияне. В пятерку также вошли слова «формалин» и соцсеть Clubhouse, которая стала популярна зимой 2021 года. Зарегистрироваться в Clubhouse можно было только при наличии приглашения. Сервис в кратчайшие сроки обрел мировую популярность во многом благодаря вниманию к нему знаменитостей, в частности основателя SpaceX Илона Маска.

В топ-10 запросов россиян также вошли слова «аквадискотека», «дружба», «феминизм», «эквайринг» и «ПЦР-тест».

В Google также назвали десять самых важных для россиян событий 2021 года. В тройку лидеров вошли чемпионат Европы по футболу, Олимпиада в Токио и музыкальный конкурс «Евровидение».