Названы самые важные для россиян события 2021 года

Google: чемпионат Европы по футболу стал самым важным событием 2021 года для россиян

Российское подразделение компании Google подвело итоги 2021 года и назвало десять самых важных для россиян событий, произошедших за последние 12 месяцев. Анализ на основе запросов в Google Поиске показал, что в тройку лидеров вошли чемпионат Европы по футболу, Олимпиада в Токио и «Евровидение». Полный список представлен в материалах, имеющихся в распоряжение «Ленты.ру».

На первом месте по количеству запросов оказался чемпионат Европы по футболу. Он должен был пройти летом 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 его перенесли на год. Сборная России на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап турнира. В своем последнем матче россияне разгромно уступили Дании. По итогам заседания исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) выступление отечественных футболистов на Евро-2020 было оценено как неудовлетворительное. Победителем Евро-2020 стала Италия. Команда одержала победу над англичанами в серии пенальти.

Второе место в рейтинге важных событий заняли Олимпийские Игры в Токио, которые прошли с 23 июля по 8 августа. Отечественные атлеты выступали на соревнованиях под эгидой Олимпийского комитета России и завоевали 71 награду, что стало третьим результатом по количеству медалей.

Третьим по популярности у россиян событием стал музыкальный конкурс «Евровидение». В 2021 году в нем победила итальянская группа Måneskin. Россия, которую представляла певица Manizha с композицией Russian Woman, заняла девятое место.

В пятерку лидеров также вошел чемпионат мира по хоккею и учреждения нового праздника — Дня отца. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ 4 октября. Праздник будут отмечать каждый год в третье воскресенье октября.

Кроме того, по данным Google, россияне в этом году следили за конфликтом в Афганистане, стрельбой в Казани, выборами в Государственную думу и блокировкой Суэцкого канала.

Десятым по важности для жителей России стал масштабный сбой в работе социальных сетей. 4 октября тысячи пользователей по всему миру сообщили о перебоях в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram. Многие из них смогли открыть приложения, однако у них не получалось отправлять сообщения. Позже на неполадки в работе также пожаловались пользователи Twitter, Google и Amazon.