Гордон обвинил Зеленского в преследовании

Украинский журналист Дмитрий Гордон обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот начал кампанию по его преследованию. Об этом он заявил в эфире программы «Час Голованова» на канале «Украина 24». Фрагмент передачи доступен на YouTube.

По мнению журналиста, Зеленский недоволен тем, что Гордон открыто критикует власть. Однако он отметил, что не понимает, почему должен врать и замалчивать важные проблемы. «Почему коррупция у нас жесточайшая? И задаю вопросы, которые зависают в воздухе. Но президент очень обиделся, я это точно знаю», — заявил Гордон.

Журналист убежден в том, что глава государства дал команду налоговой и спецслужбам тщательно его проверять. По словам Гордона, работы по поиску компромата на него уже ведутся.

Он также рассказал, что сотрудники спецслужб передали ему документы, в которых указано, что на кампанию по его дискредитации якобы потратили 150 тысяч долларов. «На самом деле, у меня это вызывает гордость. Я горжусь, что руководителем моего фан-клуба выступает сам президент Владимир Зеленский», — заключил журналист.

Ранее Гордон обвинил Зеленского в непорядочности. По его мнению, должность главы государства «разложила» Зеленского. Кроме того, Гордон заявлял, что действующий президент Украины для него умер, потому что не выполнил ни одного предвыборного обещания.